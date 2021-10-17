Вітчизняний шоумен і актор Сергій Писаренко, зірка "Дизель Студіо", а також учасник колективу КВК "Уездный город", здивував зовнішністю в сукні.

Сергій Писаренко давно любимий глядачами, адже він починав свій творчий шлях ще у складі популярної команди КВК, повідомляє Politeka.net.

Артист до 2019 року виступав у програмі "Дизель Шоу" в якості гостя, а далі приєднався до проекту на повній основі. Його образи улюблені глядачами, і актор готовий здивувати своїх шанувальників.

Цього разу Писаренко приміряв синє плаття і руду перуку з капелюшком.

"Але ж такі тітоньки теж бувають.... Смішні #сергейписаренко #дизельшоу", - написав актор.

Також зірка "Дизель Шоу" поділився другим постом:

"Жінок на сцені буває граю...... але дуже мужніх!!#сергейписаренко #дизельшоу", - написав він.

За кілька годин публікації зібрали пості 1000 лайків.

"Ноги особливо хороші.😂 😂 😂 ", "На сусідку мою схожий😂 🔥 👏"," а де каблуки втратили))", " вийшла на полювання ❤️❤️❤️😂", "нагадуєте мені героя радянського фільму Джельсоміно😂 😂 😂", " Серьога, яка ти страшненька стала, голубушка ти наша, красатулечка тюуу на тебе щоб не наврочили ❤️❤️❤️❤️❤️😂😂😂😂😂", - прокоментували користувачі Мережі.

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