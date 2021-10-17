Блогер і дружина колишнього "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова чесно показує, як намагається привести фігуру в порядок, після того, як набрала багато зайвих кілограм за вагітність.
Даша Квіткова прославилася завдяки шоу "Холостяк" і почала активно вести Instagram, а також розповідати про своє життя після проекту з Микитою Добриніним. Тепер дівчина вважається успішним блогером, а за її історіями стежить безліч українців.
Зараз Квіткова активно займається доглядом за собою, так як бажає бути знову у формі після народження сина. Дівчину бентежить те, як тепер виглядає її фігура і як вона змінилася після дев'яти місяців.
Тепер Даша ходить на масаж, робить масаж також вдома, почала тренуватися і змінила своє харчування.
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Відзначимо, в мережі користувачі часто нагадують дівчині про проект, запитують її думку про нових учасників і задають особисті питання. Звикла також Квіткова розповідати про себе.
Нещодавно дівчина вирішила показати фігуру в топі і лосинах, помітивши, що все ще активно приводить фігуру в порядок після народження сина. За час вагітності Даша набрала практично тридцять кілограм. До вагітності Квіткова важила 53 кг, а перед пологами розповіла, що цифра в 82 кг шокувала її.
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