Популярний український ведучий, суддя на шоу "Україна має талант" Сергій Притула побував на батьківщині козаків і зустрівся там зі старим знайомим.

Сергій Притула завоював величезну популярність в Україні, тому його часто чекають на різних заходах, повідомляє Politeka.net. Цього разу ведучий побував на батьківщині козаків - у Запоріжжі.

На Хортиці суддя шоу "Україна має талант" зустрівся зі старим знайомим - козаком Палієм.

"Приємна зустріч з @kozakpaliy 9 років після "Кабріоліта"!!!! @ pedanos пам'ятаєш?",- підписав фото ведучий, на якому потискав руку козаку.

"Ооо!! Круть! Мої вітання! Я тоді ледь вижив 😂", - відповів колега Притули, Олександр Педан.

Зазначимо, в 2012 році телеведучі Ольга Фреймут, Саша Педан і Сергій Притула провели разом відпустку в програмі "КАБРІОЛІТО". У випусках вони показували найцікавіші місця в Україні, в тому числі, ведучі побували на Хортиці, де познайомилися зі звичаями козаків.

Новий пост Сергія Притули швидко зібрав майже 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Я після "Кабріолета" почала мріяти про Хортицю))) класне місце! Дуже сподобалося там!", "Моя улюблена програма дитинства була 🤓", " улюблена Хортиця! 💜 Місце сили!",- написали користувачі Мережі.

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