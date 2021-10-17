Відома телеведуча Катя Осадча виклала в мережу кадри з новою "Міс Україна 2021" Анною Неплях, посваривши українців в коментарях.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала на сторінці своєї програми "Світське життя" в Instagram кілька кадрів, на яких позує з новою "Міс Україна 2021" Анною Неплях.

На знімку Катя, яка швидко повернулася у форму після пологів, позує в стильному темному платті, яке красиво підкреслило фігуру. Її елегантну зачіску прикрашає незвичайна чорна капелюшок, а на обличчі акуратний вечірній макіяж. Анна Неплях позує поруч з ведучою в хитромудрому білосніжному вбранні зі стрічками і короною на голові, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж.

Треба сказати, що знімки Осадчої з новою "Міс Україна 2021" викликали бурхливу дискусію в коментарях, багато відзначили, що Катя виглядає куди більш привабливо, ніж переможниця конкурсу краси.

"Катя набагато красивіше", "Світ збожеволів від такої краси", "Просто соромно за свою країну, яка завжди славилася красивими дівчатами", "Три тонни тонального крему - це Міс Україна? Що в ній від справжньої української дівчини? Аж нічого", "Хіба немає красивих дівчат?", "Катя у своєму віці виглядає краще", "Були дівчата цікавіші", "Звичайна. Без родзинки", пишуть у коментарях.

Нагадаємо, Осадча вразила фігурою в модному костюмі, з'явившись в компанії Монатіка: "Катя не змінюється".

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