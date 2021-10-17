Відома телеведуча Катя Осадча виклала в мережу кадри з новою "Міс Україна 2021" Анною Неплях, посваривши українців в коментарях.
Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча опублікувала на сторінці своєї програми "Світське життя" в Instagram кілька кадрів, на яких позує з новою "Міс Україна 2021" Анною Неплях.
На знімку Катя, яка швидко повернулася у форму після пологів, позує в стильному темному платті, яке красиво підкреслило фігуру. Її елегантну зачіску прикрашає незвичайна чорна капелюшок, а на обличчі акуратний вечірній макіяж. Анна Неплях позує поруч з ведучою в хитромудрому білосніжному вбранні зі стрічками і короною на голові, її волосся розпущене і красиво укладене, а на обличчі яскравий макіяж.
Треба сказати, що знімки Осадчої з новою "Міс Україна 2021" викликали бурхливу дискусію в коментарях, багато відзначили, що Катя виглядає куди більш привабливо, ніж переможниця конкурсу краси.
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"Катя набагато красивіше", "Світ збожеволів від такої краси", "Просто соромно за свою країну, яка завжди славилася красивими дівчатами", "Три тонни тонального крему - це Міс Україна? Що в ній від справжньої української дівчини? Аж нічого", "Хіба немає красивих дівчат?", "Катя у своєму віці виглядає краще", "Були дівчата цікавіші", "Звичайна. Без родзинки", пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Осадча вразила фігурою в модному костюмі, з'явившись в компанії Монатіка: "Катя не змінюється".
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