Дружина відомого телеведучого Григорія Решетника, який веде проекти "Холостячка" і "Україна має талант", Христина розповіла про важливий день.
Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Україна має талант" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоу-бізнесі. Подружжя разом понад 10 років, і у них вже троє дітей.
Так, цього разу Христина Решетник опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - вся родина Решетників - Григорій, Христина та їхні сини - Іван, Дмитро та Олександр. Під фото дружина Решетника звернулася до свого чоловіка і розповіла про важливий день.
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"Сьогодні - особливий день для мене !
17 Жовтня народився мій Герой, мій Ангел, Моя Душа і любов, мій найкращий Друг і супер-професіонал, талановита і геніальна людина !
Спасибі, що одного разу ми зустрілися і почали разом будувати наше життя, мріяти й втілювати їх в реальність! Спасибі, що ти є неймовірною опорою і підтримкою для мене, хорошим другом, люблячим і прекрасним батьком для наших трьох синів - вони краще продовження наших почуттів !!! І все-твоя копія))) Будь щасливий! І нехай збуваються всі твої мрії
Ми завжди з тобою !!!",- побажала Христина Решетник своєму чоловікові.
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