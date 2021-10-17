Дочка Ані Лорак і Мурата Налчаджіоглу, яка разом з матір'ю після розлучення поїхала жити в Рф, поділилася серією несподіваних відео із зірковою співачкою і показала артистку з іншого боку.

Кароліна не показує себе без косметики, а також часто користується фільтрами, щоб зменшити свою вагу на представлених фото. Причому артистка також не ділиться домашніми моментами, вважаючи за краще зберігати всю тему особистого життя подалі від публіки.

Проте, дочка Кароліни - юна дівчинка Софія вирішила стати блогером і тепер активно показує в Instagram, як веселиться вдома і проводить час на відпочинку. На нових кадрах Соня похвалилася вмінням танцювати з мамою.

Причому зірка не залишилася осторонь і вирішила повторити популярний челендж з «Тік-струму». Під час виконання легких рухів, артистка також показала, що виглядає не такою худою, як на постановочних знімках у себе в Instagram.

Лорак народила дочку Соню від Мурата в 2011 році.Хрещеним батьком дівчинки став Філіп Кіркоров, а хрещеною мамою - Ірина Бережна. Зараз соня навчається в гімназії, яка знаходиться в столиці Росії. 10-річна дівчинка вже активно веде соціальні мережі, де ділиться кадрами з особистого життя.

На іншому відео Соня була у футболці, сидячи у ванній перед камерою. Дівчинка використовувала спеціальні накладні вуха, щоб зробити їх ельфійськими. Дівчинка балувалася під музику.

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