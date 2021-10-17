Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав кадри з незвичайної вечірки у власному ресторані.

Як повідомляє Politeka.net, популярний ресторатор і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився в Instagram кадрами з Заходу, який організував для шістки жінок у своєму ресторані.

На кадрах, які показав Ектор, його самого можна побачити в компанії шістьох дівчат-блогерів, всі ошатні і при повному параді. Виявилося, що шоумен організував для цих красунь цілу вечірку і сам готував страви для частування.

На знімках Хіменес-Браво виглядає абсолютно щасливим, про це він також розповів у підписі до публікації, відзначаючи що отримав неймовірні емоції. "Я і шість прекрасний дам! Вчора пройшов бранч в моєму ресторані, куди я запросив моїх друзів, неземних дівчат-блогерів! Впізнаєте їх? Лупіта впізнала всіх. Мені було приємно приготувати для них сюрприз, особисто я дуже добре провів час, радий, що дівчата довірилися мені і моєму смаку!",- поділився ресторатор своїми враженнями.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, хто з дівчат йому подобається: "Боже, хто всі ці дівиці".

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