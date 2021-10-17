Відомий радіоведучий і головний герой 9-го сезону шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, що з ним робить постійна робота.
Як передає Politeka.net, Микита Добринін є популярним ведучим. Він прославився своєю участю в шоу "Холостяк", де познайомився з Дашею Квітковою, яка стала переможницею проекту. Незабаром вони одружилися й у них народився син Лев.
Так, на цей раз Микита Добринін опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. Він позує на камеру у себе в машині та звертається до шанувальників. Він вирішив показати, як може зовні змінити постійна робота.
"І нехай хтось скаже, що працювати багато шкідливо...",- заінтригував Микита Добринін.
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На наступному фото він показав, як буде виглядати через десятки років. Він спотворив себе в спеціальному додатку, де з будь-якого фото можна "зістарити" себе на багато років.
"Я про це не чув", - пожартував "Холостяк".
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