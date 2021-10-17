Відомий продюсер і телеведучий Юрій Горбунов, який веде популярне шоу "Танці з зірками", показав малюнок і заінтригував українців.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим телеведучим. Він веде такі програми як "Танці з зірками" і "Голос країни" він також прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля", де також проявився як актор. У 2017-му році телеведучий оголосив про те, що одружився з Катею Осадчій.

Так, цього разу Юрій Горбунов опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов стоїть на тлі величезного малюнка в павільйоні, де проходять зйомки шоу "Танці з зірками". На малюнку чоловік в синьому піджаку, і поруч з ним жінка в короткому рожевому платті зі шлейфом і яскравим рожевим капелюшком.

"Весь хороший неділя! І ее забудьте о 21:00 вмикайте канал 1+1! А я робити фото на фон наших нових павільйонний малюнок! Дізнаватися кого на них?",- запитав Юрій Горбунов.

Шанувальники під фото залишили безліч коментарів, де відгадували імена тих, хто зображений на малюнках: "Юра і Тіна", "Юра і Катя", "Так, Юрій Горбунов і Тіна Кароль", "Яка прекрасна любовна пара Катя Осадча і Юрій Горбунов".

Раніше повідомлялося, Горбунов нагадав українцям, від кого насправді залежать їхні життя: "Оберігаєте нас..."

Також, незадоволені українці вимістили свій гнів на Юрія Горбунова: "Треба Кухар міняти"

Politeka розповідала, Горбунов здивував кадрами робочих буднів в дивній обстановці: "Офіс не обдертий, це..."