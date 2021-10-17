Відомий український музикант Сергій Бабкін поділився в мережі кумедним кадром і розповів, що в новому ефірі вийде на паркет "Танців з зірками".
Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін здивував фанатів новим фото і поділився новиною про те, що вийде на паркет шоу "Танці з зірками". У своєму Instagram артист показав незвичайне фото своєї підготовки до виступу, а в підписі до нього поділився своїми переживаннями.
Як видно, на фотографії Сергій зображений у світлій кімнаті, він стоїть, повністю зігнувшись навпіл. Схоже, це одна з вправ йоги, якою він займається. Перед камерою співак позує в чорному спортивному вбранні і з босими ногами, при цьому його голови майже не видно.
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У підписі до кадру Бабкін написав: "Кожен налаштовується на виступ по-своєму... Сьогодні я на @tanci1plus1. Кожна пара танцює під живе виконання артиста. Буде дуже глибоко і драматично".
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