Відомий український музикант Сергій Бабкін поділився в мережі кумедним кадром і розповів, що в новому ефірі вийде на паркет "Танців з зірками".

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант Сергій Бабкін здивував фанатів новим фото і поділився новиною про те, що вийде на паркет шоу "Танці з зірками". У своєму Instagram артист показав незвичайне фото своєї підготовки до виступу, а в підписі до нього поділився своїми переживаннями.

Як видно, на фотографії Сергій зображений у світлій кімнаті, він стоїть, повністю зігнувшись навпіл. Схоже, це одна з вправ йоги, якою він займається. Перед камерою співак позує в чорному спортивному вбранні і з босими ногами, при цьому його голови майже не видно.

У підписі до кадру Бабкін написав: "Кожен налаштовується на виступ по-своєму... Сьогодні я на @tanci1plus1. Кожна пара танцює під живе виконання артиста. Буде дуже глибоко і драматично".

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