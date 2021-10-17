Відомий гуморист і сценарист "Квартал 95" Олександр Еллерт, який здобув перемогу на популярному проєкті "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина.

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт прославився як переможець першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після проєкту у них закрутився роман. На якийсь час вони розходилися, проте нещодавно стало відомо, що вони знову разом.

Так, цього разу Олександр Еллерт опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі переможець "Холостячки" сидить не голений в темній толстовці й тримає прозору склянку з порізаними огірками.

"за помідори!🍅



ти 🥒 або 🍅?",- запитав переможець "Холостячки".

Шанувальники залишили безліч коментарів під фотографією Еллерта: "Сашенька видно що Ви хороша людина", "За будь кипиш крім голодування", "За любов", "Я за баланс і гармонію між огірками і помідорами", "Кум я віддаю перевагу болгарський перець", "Саня, че не поголений такий???", "Не зрозуміло кілька днів вже не голений, чому?".

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