Син легендарного хореографа Григорія Чапкіса Грег, який нещодавно виступив на шоу "Танці з зірками", засвітився в компанії дівчат-танцівниць у відкритих нарядах.

Як передає Politeka.net, Григорій Чапкіс відомий як український танцюрист, хореограф, та суддя популярного проекту "Танці з зірками". 13 червня стало відомо про смерть 91-річного хореографа. Про трагедію повідомив його син-Грег. Як відомо, 42-річний чоловік пішов по стопах свого легендарного батька, заснувавши в Сан-Франциско, США, свою танцювальну школу Chapkis Dance.

Так, цього разу Грег Чапкіс опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі - син Чапкіса сидить серед безлічі танцівниць у відкритих нарядах. Під фото він подякував дівчатам

"Прекрасні часи з дивно талановитими людьми. Вдячний за такі моменти",- звернувся до танцівниць Грег Чапкіс.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото для Грега Чапкіса: "Вогонь", "Пропалюйте життя", "Класна хореографія, як завжди вражаюча".

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