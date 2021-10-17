Відома співачка і суддя шоу "Співають всі" Наталія Могилевська показала в мережі кумедне відео з переможцем вокального шоу Абдельрахімом Муаядом.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Наталія Могилевська показала забавно відео з переможцем шоу "Співають всі" Абдельрахімом Муаядом. У ролику співачка запитує у хлопця, що він відчуває, і поки він відповідає, вона грайливо тискає його за густий Кучерявий чубчик.

Схвильований Абдельрахім розгублено відповідає головній судді шоу, що він відчуває радість, але через перемогу всі емоції змішалися в голові. "У мене в голові все перемішалося. Я не знаю, що сказати. Я відчуваю тільки радість і каламутне щось в голові", - поділився переможець.

Сама Наталя в підписі до відео звернулася до своїх шанувальників: "500 000 гривень виграв @muayad_abdelrahim_official! @spivayut_vsi. На що б ви витратили гроші, якби опинилися на місці Муаяда?". Користувачі тут же почали коментувати ролик, вітаючи хлопця з перемогою і ділячись своїми ідеями на рахунок грошей: "Шикарний хлопець! Наташа, не треба чіпати хлопчика волосся руками. Це виглядає вульгарно", "Заслужено! Молодець! Наталя, з вами завжди цікаво", "Дуже талановитий".

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