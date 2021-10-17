Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної виконавиці Софії Ротару, розповіла, як ставиться до свого чоловіка.

Роки тому співачка Соня Хлябич вийшла заміж за хокеїста збірної України Олега Петрова, повідомляє Politeka.net. Пара познайомилася на вечірці спільних друзів у Києві.

Спортсмен зробив пропозицію співачці через п'ять місяців відносин. Весілля пройшло скромно, адже за деякий час до цього у Соні помер батько.

Подружжя виглядає щасливим і часто зізнаються один одному в коханні в соцмережах.

Так, у своєму новому пості Соня Хлябич опублікувала фото красивих троянд.

"У мене найкращий чоловік на світі", - написала вона, зізнавшись, як до нього ставиться.

А за день до цього Олег Петров опублікував фото з дружиною, де з нею цілується.

"❤️❤️❤️🐻🪓", - написав хокеїст.

Публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів.

"Кращі🔥 🙌❤️", "Бомба👍 🏻", " Красиві!!!😍 😍 😍 ", "Ну гарненькі, дітки !!! Нехай завжди так буде!", "Любіть один одного, бережіть один одного будьте щасливі❤️", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, племінниця Ротару розповіла, що не хоче користуватися своїми зв'язками, тому зараз розвивається самостійно. Вона записує пісні і знімає кліпи.

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