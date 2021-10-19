Мама відомого виконавця Дана Балана Людмила показала яскраве фото з власного саду, через це її порівняли з Тіною Кароль.

Як повідомляє Politeka.net, відома молдавська телеведуча, співачка і мама музиканта Дана Балана Людмила Балан може похвалитися не тільки своїми талантами, але і дивовижною природною красою. Жінку не раз порівнювали з українською співачкою Тіною Кароль, якій приписують роман з Даном Баланом. А тепер з'явився ще один привід.

На своїй сторінці в Instagram 63-річна Людмила опублікувала чарівне фото, на якому зображена в саду. Жінка забралася на дерево груші, схоже, вирішивши зібрати урожай, вона виглядає дуже мило і впевнено. Перед камерою мама Люда з'явилася в темній кофті з червоною жилеткою, її розкішне світле волосся розпущене, а на обличчі легкий макіяж.

У коментарях до фотографії хтось із користувачів порівняв Людмилу Балан з Тіною Кароль, у якої теж є свій власний сад. "Знаємо ми ще одну любительку саду, на вас ще зовні схожа", - написав користувач, натякаючи на Кароль.

Нагадаємо, Мама Балана оприлюднила кадри свого весілля з молодим красенем: "Сподіваюся, Тіна і Дан одного разу відсвяткують".

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