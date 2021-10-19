Шанувальники шоу "Холостячка"після вильоту з проекту поліцейського Олександра Борзенка ламають голову, кого ж Злата вижене наступним.

Як повідомляє Politeka.net, у минулому випуску шоу "Холостячка" покинув керівник патрульної поліції Кременчука Олександр Борзенко. Тепер глядачі будують здогади, кого Злата Огневич вижене з проекту наступним.

На фан-сторінці в Instagram, присвяченій реаліті-шоу "Холостячка" опублікували фотоколаж, на якому є головна героїня Злата Огневич і учасник шоу Влад Ясько.

"Як думаєте, Владислав і Злата підходять один одному?",- йдеться у підписі до колажу. У відповідь на це в коментарях до публікації почалася бурхлива дискусія, глядачі вважають, що саме Влад може незабаром покинути проект.

"Взагалі незрозуміло що цей молодий чоловік робить на цьому шоу", "Як друзі, не більше того", "Це плаття їй підходить набагато більше, ніж Влад", "Що він там робить так довго?", "Взагалі не підходять один одному", "Ні звичайно!", "Наступний на виліт", "Звичайно ж ні", "Ні", - пишуть в коментарях.

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