51-річна українська співачка Ірина Білик розповіла Осадчій про своє життя з сином, Табризом, який цього року пішов у підготовчий клас.
У 2015 році зірка стала мамою вдруге, повідомляє Politeka.net. Перебуваючи в шлюбі з режисером Асланом Ахмадовим, обидва вирішили завести дитину і скористалися послугами сурогатної матері. Так, на світ з'явився їх син, Табриз.
Цього року хлопчик вже пішов у підготовчий клас, про що нагадала всім Катя Осадча в програмі "Світське Життя".
Зірка розповіла, що планує направить в школу, де вчать не тільки предметів, а й "життя" - як помити посуд, випрати і так далі.
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Також Катя Осадча зазначила, що у Ірини Білик двоє синів, однак, можливо, та планувала народити і дочку за допомогою сурогатної матері.
"У мене був такий план, минулого року я про це домовлялася, думала, вела переговори. Так здавалося, що я хочу, але коли пішли концерти, і маленького сина я вже залишала з нянями, братиком... Я подумала, що це несправедливо - третя дитина, вона буде просто заручником того, що багато працюю. Я вирішила, що на цьому я зупиняюся, і просто свої останні роки я буду присвячувати тільки своїм глядачам", - заявила Ірина Білик.
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