Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", поділилася емоціями від свого виступу і розповіла, який подарунок приготувала для шанувальників.

Популярна виконавиця знялася в шоу "Холостячка" , щоб знайти свою любов, але також зірка не забуває розвивати свою кар'єру, повідомляє Politeka.net. Артистка багато виступає, й дає концерти.

У своєму Instagram співачка часто ділиться новинами про важливі події у житті.

В одних з нових сторіс Злата Огневич поділилася враженнями від виступу.

"Я повернулася додому після концерту і просто не можу з вами не поділитися цими емоціями. Яке щастя бути артистом! Яке щастя бачити ці вдячні, щасливі радісні очі, відчувати в повітрі щось таке, що не можна взагалі помацати, але можна тільки відчути шкірою", - поділилася співачка.

За словами виконавиці, у неї зараз вирує кров, через що вона не зможе півночі спати, думаючи про минулий концерт. А далі Злата Огневич оголосила про важливу подію, яку багато хто чекав:

"У листопаді я вирушу в невеликий тур - шість міст відвідаю з сольними концертами, тому стежте за афішею і приходьте на концерт у вашому місті".

Нагадаємо, що "холостячка" Огневич потрапила в незручну ситуацію через вчинок залицяльника

Як повідомляла Politeka, Огневич в розкішному образі показала, кого вважає найкращим на "Холостячці"

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич зі сльозами на очах попрощалася з одним з фаворитів