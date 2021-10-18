Українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею шоу "Холостячка", поділилася емоціями від свого виступу і розповіла, який подарунок приготувала для шанувальників.
Популярна виконавиця знялася в шоу "Холостячка" , щоб знайти свою любов, але також зірка не забуває розвивати свою кар'єру, повідомляє Politeka.net. Артистка багато виступає, й дає концерти.
У своєму Instagram співачка часто ділиться новинами про важливі події у житті.
В одних з нових сторіс Злата Огневич поділилася враженнями від виступу.
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"Я повернулася додому після концерту і просто не можу з вами не поділитися цими емоціями. Яке щастя бути артистом! Яке щастя бачити ці вдячні, щасливі радісні очі, відчувати в повітрі щось таке, що не можна взагалі помацати, але можна тільки відчути шкірою", - поділилася співачка.
За словами виконавиці, у неї зараз вирує кров, через що вона не зможе півночі спати, думаючи про минулий концерт. А далі Злата Огневич оголосила про важливу подію, яку багато хто чекав:
"У листопаді я вирушу в невеликий тур - шість міст відвідаю з сольними концертами, тому стежте за афішею і приходьте на концерт у вашому місті".
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