Легендарну співачку Софію Ротару довелося напоїти перед виступом на сцені з піснею "Гірська Лаванда", щоб вона виконала її як потрібно.

Пісня "Гірська Лаванда" у виконанні легендарної співачки Софії Ротару і Яака Йоала стала однією з найбільш пам'ятних. З нею на" Блакитному вогнику " виступили артисти в 1986 році. Однак, щоб виступити, Софію Ротару знадобилося напоїти. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на видання EG.ru.

Пісню написали Володимир Матецький і Михайло Шабров. Почувши мелодію композиції музичний редактор, яка займалася програмою "Блакитного вогника" Алла Дмитрієва відразу сказала, що цю пісню повинні виконувати Софія Ротару і Яак Йоала.

Щоб Софія Ротару змогла особливо ніжно виконати пісню, її довелося напоїти коньяком, оскільки співачка була скута.

Саме завдяки йому, запевняє Шабров, Ротару і вийшла на відеозапису з романтичним блиском в очах і закоханим м'яким поглядом. Додамо, що Яак Йоала не любив цю пісню.

"Хіба можна таке Слухати? Я це давно забув і викинув з голови. Мені завжди подобалося виконувати рок-музику. ДО РЕЧІ, "Лаванду" в дуеті з Софією Ротару Я виконав всього один раз в житті. Просто цей запис "Блакитного вогника " часто крутили", - розповіла артист.

закінчив його теж дуже добре. Тому Назаріємрів поступити в університет. Але, коли у 10-му класі, він в школі сказавши, що він буде поступати в університет, якось дивно вчителька відреагувала на таку Назарію відповідь. Цей університет і дівчата, ті, які подобалися Назарію в класі теж хіхікали і сміялися. І це його вразило. І він не поступивши з 1-го разу. І безперечно, це вже травма. Це вже 2-й раз він не поступив в музичне училище. Тому хотілося молоді яка чує мої слова зараз ніколи не опускати руки і не позбуватися своєї мрії. Адже мрії мають здатність збуватися. Від в Назарія ця мрія збулася. Він був дуже скромний, але він вірив у мрію. Він міг 1000 разів перепитувати: а як ви про це думаєте? Ви думаєте це правильно чи неправильно? 1000 разів якби йому сказали, що це неправильно, це тобі не потрібно, він все одне бі йшов до своєї мрії.

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