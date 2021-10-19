Люди розповіли все, що думають

Українська співачка Наталія Могилевська, яка була капітаном на шоу "Співають всі", розповіла про переможця після фіналу проекту, який відбувся 16 жовтня.

У суботу пройшов фінальний випуск шоу "Співають всі", пише Politeka.net. Перше місце завоював хлопець з Одеси - Муаяда Абдельрахім. Переможець отримав 500 тисяч гривень.

Наталя Могилевська опублікувала відео, на якому поцікавилася, що відчуває Муаяда.

"У мене в голові все перемішалося. Я не знаю, що сказати... Відчуваю багато радості і мутне щось в голові", - заявив в розгубленості хлопець.

В іншому пості Могилевська написала багато приємного в бік переможця.

"Ти дав нам зрозуміти ще у 2 випуску, що володієш потужними вокальними здібностями і ми дали тобі 100, навіть не чекаючи, що ти видаси у фіналі!",- написала артистка.

Користувачі мережі стали обговорювати перемогу Абдельрахіми.

"Перше шоу, де, по-чесному, виграв найкращий!!! Молодець!!! Мої вітання!!!🔥 🔥 🔥 👏 👏 👏 ", "Він гідний просто крутий немає слів 😍 😍 😍 😍 зірка😍 😍 😍 😢", " реально крутий, ще й до того дуже скромний!", "Він це заслужив! Заспівав шикарно! Справжній талант!❤ ️ ", "Справедливо і гідно🍾 дуже талановитий хлопець 👏👏👏🎉🎉🎉🎉", - висловилися українці Наталії Могилевській.

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