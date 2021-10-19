Відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес з'явилася на червоній доріжці в шикарному яскравому вбранні з величезним розрізом.
Як передає Politeka.net, Дженніфер Лопес є відомою американською актрисою і співачкою. Також вона двічі була номінована на кінопремію "Золотий глобус".
Так, на цей раз на одній з фан-сторінок Дженніфер Лопес в Instagram з'явилося нове фото. Актриса вийшла на червону доріжку в шикарному вбранні. На ній яскравий кораловий топ і довга спідниця з величезним розрізом, який відкриває вид на її бездоганні ноги. Свій образ вона доповнила такого ж кольору туфлями на підборах.
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Шанувальники артистки залишили безліч приємних коментарів під фото: "Ангел геній", "Принцеса", "Шикарна Джей Ло! Гарне плаття в гарячому червоному", "Красива жінка".
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