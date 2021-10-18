Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво зараз знаходиться в Канаді, де у нього будинок, рідні та друзі.

Ресторатор вперше за довгий час вирішив приїхати до себе додому в Канаду, повідомляє Politeka.net. Практично кожен день ресторатор в своєму Instagram показує, як проводить час з друзями і найріднішими людьми.

У новому сторіс Ектор похвалився проведенням часу з жінкою і розповів про важливу подію у своєму житті. Як виявилося, в гості до Хіменеса-Браво приїхала його мама.

Це довгоочікувана подія для шоумена.

"До мене приїхала мама!",- написав суддя "Майстер Шеф", передаючи через кадри свою радість: "Я дуже щасливий".

Жінка махала в камеру, коли Ектор тримав в руці якусь страву.

"Доброго ранку, Україно!",- привіталася мати Хіменеса-Браво з підписниками сина.

"Ура! Мама прокинулася і найперші слова українською мовою - доброго ранку. А я готую наш національний колумбійський сніданок. Я щасливий!",- поділився Ектор, який не бачив маму майже рік.

Пізніше ресторатор розповів, що на сніданок він приготував арепу - це коржі з кукурудзяного борошна.

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво з 2009 року живе в Україні, де успішно будує бізнес, а також став справжнім зіркою ТБ.

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