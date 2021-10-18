Дмитро Монатік, який удостоївся нагороди Заслужений артист України, показав, що планує зробити в Нью-Йорку, обрадувавши українців.

Як пише Politeka.net, Дмитро Монатік є популярним українським виконавцем. Нещодавно, на День Незалежності України, зірка отримав одну з найпрестижніших нагород - Заслуженого артиста України. Дмитро продовжує свою творчість, підігріваючи до нього інтерес на своїй сторінці в Instagram.

На новому відео, яке Дмитро опублікував у соціальній мережі, можна побачити зйомки однієї з вулиць Нью-Йорка, де на одному з екранів є реклама Монатіка.

"15 Січня Нью-Йорк прозвучить з любов'ю і ритмом на Times Square. Приходьте, будемо запалювати!",- написав Монатік під кадрами.

Володимир Дантес прокоментував відео:"Аааааа".

Надя Дорофєєва теж відзначилася під відео: "Дімаааааааа"

Олена Кравець теж написала коментар:"Еее, радію сильно".

Фанати подивилися ролик більше 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Привези магнітик", " Господи, Афіша в самому центрі Нью-Йорка! Чи це не мрія? Нехай весь світ почує і, безсумнівно, полюбить твою музику", " на вас треба дивитися тільки в Києві! Найграндіозніші шоу ви даєте у себе на батьківщині! Я обов'язково прилечу до Києва спеціально для цього! Але вас люблять скрізь! Поява на головній вулиці в столиці світу-щастя!, "Боже, Діма!!! Мрії збуваються"

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