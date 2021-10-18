Кейт отримала компліменти і не тільки

Герцогиня Кембриджська, дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон, вирішила здивувати всіх, повторивши свій образ 10-річної давності, і отримала позитивну реакцію.

Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон завжди славилася своїм бездоганним смаком, передає Politeka.net. Кожен вихід у світ герцогині викликає масу обговорень, а модниці всього світу купують подібні одяг і аксесуари.

Днями принц Вільям і Кейт Міддлтон вийшли на першу церемонію вручення премії Earthshot Prize Awards. Цей захід присвячений екології. Премія була заснована з ініціативи принца Вільяма і Королівського фонду.

Всіх привернув увагу наряд Кейт Міддлтон адже вона прийшла в сукню в підлогу лавандового кольору від Alexander McQueen. Вперше герцогиня одягала цей наряд в 2011 році під час туру по Лос-Анджелесу.

Примітно, що дружина принца Вільяма вибрала цей наряд неспроста, адже, згідно дрес-коду, всі гості повинні були прийти в своїх старих нарядах, просуваючи ідею про розумне споживання.

Вихід Кейт Міддлтон викликав фурор і не тільки:

"Вона завжди приголомшлива і люб'язна", "Меган Маркл є чому повчитися у Кейт в стилі, елегантності і, перш за все, в класі. Деякі речі не можна купити за гроші","Подивіться на останнє фото, вона хватає жінку за руки, щоб та не була ближче, Кейт ніколи не буде, як Діана".

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