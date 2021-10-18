Співачка Руслана Лижичко показала на" Україна має талант " розкішну фігурку в крихітному ТОПі, порадувавши українців виглядом.
Як пише Politeka.net, Jerry Heil стала ведучою шоу" Україна має талант " за лаштунками. Зірка взяла у багатьох інтерв'ю, в тому числі і у Руслани Лижичко, яка стала переможницею на "Євробаченні". Відеозапис з'явився на офіційній сторінці "Україна має талант" в Instagram.
"Я пухну поруч з вами", - сказала Jerry Heil, перебуваючи біля Лижичко.
Руслана стояла поруч зі співачкою в крихітному топі і джинсах. Переможниця Євробачення вражала своїм підкачаним тілом.
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