Співачка Руслана Лижичко показала на" Україна має талант " розкішну фігурку в крихітному ТОПі, порадувавши українців виглядом.

Як пише Politeka.net, Jerry Heil стала ведучою шоу" Україна має талант " за лаштунками. Зірка взяла у багатьох інтерв'ю, в тому числі і у Руслани Лижичко, яка стала переможницею на "Євробаченні". Відеозапис з'явився на офіційній сторінці "Україна має талант" в Instagram.

"Я пухну поруч з вами", - сказала Jerry Heil, перебуваючи біля Лижичко.

Руслана стояла поруч зі співачкою в крихітному топі і джинсах. Переможниця Євробачення вражала своїм підкачаним тілом.

"Вже в суботу о 19: 00 відбудеться прем'єра нового сезону "Україна має талант"!

Як учасники готувалися до виходу на головну талант-сцену країни, як реагували на коментарі суддів і хто із зірок приходив їх підтримати? Справжні емоції, відверті зізнання, найсміливіші мрії і провокаційні інтерв'ю - все це ви побачите на нашому діджитальному бекстейджі з Jerry Heil", - було написано під відео.

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