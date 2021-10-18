Олександр Еллерт, переможець шоу" Холостячка", після примирення з Ксенією Мішиною, отримав негативну реакцію від фанатів через нову зовнішність.

Як пише Politeka.net, Еллерт є сценаристом "Квартал 95", для якого придумує жарти. Олександр вирішив спробувати удачу на шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною і йому вдалося там перемогти, завдяки чому став відомий серед українців. Після проекту пара почала будувати відносини, але вирішила розійтися, а нещодавно стало відомо, що Олександр і Ксенія знову разом. Не забуває Еллерт і про Instagram, де ділився з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Саша з'явився з вусами. Фанати відразу в зворотному зв'язку виявили своє ставлення до цієї зміни в зовнішності.

"Саша, вуса-це Пипець", - написав фанат або фанатка.

"Як би ви не голосували, я буду поки з ними. А можливо все життя. Тому краще підтримайте мій кайф", - написав Еллерт.

"Та не вигадуйте. Ви чого", - сказав гуморист.

"Пропуск в трусики. У таргана вусики", - підсумував Олександр.

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