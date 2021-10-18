Відомий телеведучий шоу "Співають всі" і "Маска" Володимир Остапчук піддався критиці через нову зачіску.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей час не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу на сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах Володимир Остапчук сидить на кріслі в перукарні та показує свою нову зачіску.

"Коли відвідавши експрес-перукарня 😂 Ведучий шоу МАСКА @maskaukrainetv Володимир Остапчук @vova_ostapchuk бажавши весь класний тиждень.

Посміхатися, ви йти 😉",- побажали на сторінці програми "Зірковий шлях".

Користувачі Мережі залишили безліч негативних коментарів з приводу нового образу Володимира Остапчука: "Перукарня "П'яна вишня", "Тільки його з ранку в стрічці не вистачало!", "Ось це і є його істинний образ.", "Відстій", "Вибачте, але ось цей проділ по середині....все псує", "Зіпсували день з ранку".

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