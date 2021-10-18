"Сьогодні у нас..."

Відома українська актриса і головна героїня першого сезону шоу "Холостячка" Ксенія Мішина показала яскраві кадри з "Україна має талант".

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Так, на цей раз актриса поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Ксенія Мішина зважилася показати шанувальникам яскраві кадри з шоу "Україна має талант", де вона жартує разом зі своїми колегами - Сергієм Притулою і Євгеном Котом (щоб подивитися відео - доскрольте до кінця сторінки).

"Трохи про те, що вас чекає 23 жовтня о 19:00 на @stbua



«Україна має талант»



Чекаєте ?) ",- запитала у шанувальників актриса.

"Сьогодні у нас пірат, Вікінг і зайка", — підмітила Ксенія Мішина.

Шанувальники залишили безліч позитивних коментарів для актриси: "Чекаю", "Ще як чекаємо", "Ксюша - красуня!".

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