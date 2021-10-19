Відомого артиста Дмитра Монатіка, який нещодавно отримав звання народного артиста України, порівняли з Філіпом Кіркоровим через вбрання.
Як передає Politeka.net, Дмитро Монатік є успішним українським співаком. Він починав свою кар'єру з популярних проєктів на телебаченні, де Йому стверджували, що у нього немає таланту. Через кілька років Дмитро прославився на всю країну завдяки своїй роботі.
Так, цього разу дружина Дмитра Монатіка Ірина опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Зараз артист разом зі своєю дружиною-красунею знаходиться в Дубаї. На знімку вони позують в дзеркало в яскравих нарядах. На Дмитрі Монатіку яскравий костюм з сорочки та шорт смарагдового кольору.
"З коханим", - підписала фото Ірина Монатік.
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У коментарях під знімком користувачка мережі залишила коментар, де порівняла Дмитра Монатіка з відомим артистом Філіпом Кіркоровим.
"Монатік став виглядати як Кіркоров (((повна відсутність смаку. Всі логотипні шмотки сумки що у нього що у вас. Так все відштовхує до великого розчарування!", — написала передплатниць.
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