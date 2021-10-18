Відома модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко влаштувала зйомку в стильному костюмі блакитного кольору.

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Все літо вона відпочивала в різних країнах і жила в Україні, і тепер вона повернулася в Нью-Йорк, де продовжить навчання на дизайнера.

Так, на цей раз внучка Ротару опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Соня Євдокименко позує на камеру в стильному костюмі зі штанів і піджака яскравого блакитного кольору, який вона поєднує зі світло-блакитним светром і білими кросівками.

"Будемо надихатися! Поділіться своєю улюбленою цитатою"—- попросила внучка Ротару.

Шанувальники залишили для Соні Євдокименко безліч приємних коментарів під фото: "Відмінний костюм", "Красуня", "Люблю таку посадку", "Красива! Мені подобається це: "Тобі потрібно тільки знайти себе, все інше можна гуглити", "Прекрасна фотозйомка".

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