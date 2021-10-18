Українська співачка Соня Кей, яка є двоюрідною сестрою єдиного сина Софії Ротару Руслана, показала, яка біда трапилася з нею в таксі.
Як пише Politeka.net, Соня вирішила піти шляхом легендарної тітоньки і стати співачкою. Виконавицю вже встигли номінувати номінувати на" Прорив року "в 2018 році за версією"Золотий жар-птиці". Нещодавно співачка випустила другий міні-альбом"Драйв". Пісні встигли зібрати сотні тисяч переглядів на Ютуб. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться найцікавішим.
На нових кадрах Соня показала, як їхала в таксі. Зірка була в курточці і з незадоволеним обличчям. Як виявилося, співачку не влаштовує музика, яка грає в салоні.
"Така собі музика грає в таксі. А мені ще хвилин 30 їхати", - написала Соня під кадрами і поставила кілька смайликів.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.
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