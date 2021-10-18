Головний хореограф "Танців з зірками" Олена Шоптенко обраатілась до вилетів парам Стасу Горуні з Даніеллою і Джамалі з Антоном Нестерко.
Як пише Politeka.net, Олена Шоптенко в сьомому сезоні "Танців з зірками" оголосила, що більше не буде учасницею шоу. Але танцюристка стала головним хореографом нового сезону проекту. В останньому ефірі вилетіли дві пари-каратист Стас Горуна і Даніелла, а також переможниця Євробачення Джамала і Антон Нестерко. Шоптенко у себе в сторіс Instagram звернулася до парам.
"Даніелла і Стас Горуна. Буду сумувати за нашими репетиціями і вашими танцями", - написала Шоптенко, звертаючись до першої пари.
"Джамала і Антон Нестеренко. Ви круті, буде не вистачати вас на паркеті", - написала Олена звернення до другої пари.
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Пости хореограф супроводила танцями пар. Українці не змогли прокоментувати публікацію або поставити лайки.
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