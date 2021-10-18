Даша Ульянова, яка отримала звання майстра спорту з гімнастики, а також перемогла в шоу "Холостяк", показала, як гуляє з дитиною в колясці по столиці України - Києву.
Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є успішним блогером, яка стала популярною після перемоги на шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком. У пари нічого не вийшло, але тепер за Дашею стежать сотні тисяч українців в Instagram, а також Ульянова стала ведучою на музичному каналі.
На нових кадрах Даша гуляла з дитиною в колясці по Києву. Як виявилося, це хрещеник гімнастки. На другому відео Ульянова катала коляску з малюком. На останньому фото Даша показала одну коляску, коли гуляла по парку. Навколо можна побачити дерева і опале листя.
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"Яка гарна осінь", - написала Ульянова під фотографією в сторіс Instagram.
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