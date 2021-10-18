Українська співачка, блогер і ведуча проекту про подорожі "Орел і Решка" Мішель Андраде похвалилася ефектним відео на своїй сторінці в Instagram

Мішель Андраде є популярною українською співачкою. Вона неодноразово брала участь у різних вокальних проектах, а пізніше стала підопічною продюсера Потапа. Популярності співачці додала і новина про те, що вона стала ведучою популярної програми "Орел і решка".

Цього разу Андраде поділилася кадрами зі свого нового кліпу. Вона їхала на ретро автомобілі, висунувшись з вікна. При цьому з-під коліс машини на відео аж іскри полетіли. (Щоб подивитися відео - проскролльте вниз).

"Дуже скоро " без сну". 21.10", - анонсувала Андраде.

Шанувальників співачки заінтригували такі кадри.

"Дуже чекаємо, Мішель. Впевнена, що буде🔥🔥🔥🔥", "Яскраво", "Вааау ждем чекаємо", "Круто🔥🔥🔥", "Ооо, Мішель, це🔥", - писали в коментарях.

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Також Politeka писала, що Мішель Андраде в наряді з розрізом показала свої найкращі сторони, лежачи на авто.