Відома телеведуча і кулінар Ольга Мартиновська поділилася в мережі жарким пляжним фото і розповіла, що на відпочинку не знайшла, де поїсти.

Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, не тільки справжній кулінарний професіонал, але і красуня модельної зовнішності. Нещодавно зона оговталася на відпочинок до Франції і поділилася у своєму Instagram жарким пляжним кадром і своїми враженнями.

На фотографії, яку Оля показала в мережі, можна побачити її вигляд ззаду. Вона лежить на гальковому пляжі і підставляє сонцю пружний "горішок" в червоному бікіні. Правда, видно тільки "низ" купальника, і схоже, зірка загоряє топлес.

У підписі до фотографії Мартиновська поділилася своїми гастрономічними враженнями: "А знаєте що, все на смарагдовому узбережжі прекрасно, але є одна річ. Є тут ніде. Я їздила в пошуках закладів, зможу сміливо вам рекомендувати для відвідування. Але повний zéro. Французи в курортних місцях злінилися страшно. Наші шефи реально наздогнали і перегнали в більшості гастрономічних випадків".

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