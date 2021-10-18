Відома телеведуча і кулінар Ольга Мартиновська поділилася в мережі жарким пляжним фото і розповіла, що на відпочинку не знайшла, де поїсти.
Як повідомляє Politeka.net, популярна телезірка, суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, не тільки справжній кулінарний професіонал, але і красуня модельної зовнішності. Нещодавно зона оговталася на відпочинок до Франції і поділилася у своєму Instagram жарким пляжним кадром і своїми враженнями.
На фотографії, яку Оля показала в мережі, можна побачити її вигляд ззаду. Вона лежить на гальковому пляжі і підставляє сонцю пружний "горішок" в червоному бікіні. Правда, видно тільки "низ" купальника, і схоже, зірка загоряє топлес.
У підписі до фотографії Мартиновська поділилася своїми гастрономічними враженнями: "А знаєте що, все на смарагдовому узбережжі прекрасно, але є одна річ. Є тут ніде. Я їздила в пошуках закладів, зможу сміливо вам рекомендувати для відвідування. Але повний zéro. Французи в курортних місцях злінилися страшно. Наші шефи реально наздогнали і перегнали в більшості гастрономічних випадків".
Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"
Знаменита актриса вирушила в кращий світ: "Завжди освітлювала кімнату своїм позитивом"
Кума Дзідзьо Цибульська подражнила видом в купальнику, ефектні кадри: "А я на морі"
Дочка Ані Лорак і Мурата спантеличила аномальними змінами в зовнішності: "бідна мавпуня, ні папки, ні мамки"
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Нагадаємо, Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська вразила виглядом у тонкій літній сукні: "Може досить худнути?".
Як повідомляла Politeka, Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська віддалася в руки чужому чоловікові: "Сергій знає, що зі мною робити".
Також Politeka писала, що Мартиновська не стримала емоцій, коментуючи стосунки з Хіменесом-Браво: "Нас розсекретили".