Відомий український виконавець Сергій Бабкін поділився новим фото і запроси шанувальників на незвичайну зустріч в його рідному Харкові.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український музикант, співак і тренер "Ліги Сміху" Сергій Бабкін часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму профілі в Instagram. Так, цього разу артист виклав чарівне фото, а в підписі до нього запросив фанатів на зустріч у парку.

На знімку Сергій виглядає дуже засмаглим, від цього його борода здається ще більш сивою і контрастною. Перед камерою музикант з'явився в чорному піджаку, під яким не видно більше нічого. Він загадково дивиться прямо в об'єктив.

У підписі до фото Бабкін розповів про своє нове амплуа і запросив шанувальників на зустріч: "У нашому улюбленому місті зовсім скоро з'явиться нове прекрасне місце – Сквер мислителів. А я зіграю на відкритті! Запрошую всіх вже цієї суботи, 23 жовтня! Святкування розпочнеться об 11.00, мій виступ – о 15.00. Вхід вільний. Приходьте! Помилуємося скульптурною композицією трьох великих майстрів думки".

Нагадаємо, Дружина Бабкіна в непристойному вигляді притулилася до чоловіка і розкрила правду про їхні стосунки: "У нього був вибір...".

Як повідомляла Politeka, Бабкін в дивній позі показав підготовку до виступу на "Танцях з зірками": "Дуже глибоко і драматично".

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