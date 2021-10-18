Українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", поділилася одкровенням, яке не зміг залишити без уваги один з учасників проекту.
Як повідомляє Politeka.net, про це виконавиця написала на своїй сторінці в Instagram.
"Напишіть, що вас надихає? Я кожен раз думаю, що життя. Ось вона і надихає! Звичайно, хочеться їй сказати: "Гей, м'якше зі мною, крихітко!"Але вона тільки посміхається у відповідь", - написала Злата.
Текст вона супроводила знімком, на якому відображена в стильному вбранні – чорному піджаку і шовкових брюках. Образ вона доповнила босоніжками на високій шпильці.
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Серед інших на питання Злати відповів і учасник "Холостячки" Вінченцо Дулепа.
"Ти💜», - коротко написав він.
Огнєвіч на такий коментар поки ніяк не відреагувала, на відміну від своїх передплатниць. "Як завжди сміливий Вінченцо", - оцінили його репліку в мережі.
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