Українська співачка Злата Огнєвіч, яка стала головною героїнею шоу "Холостячка", поділилася одкровенням, яке не зміг залишити без уваги один з учасників проекту.

Як повідомляє Politeka.net, про це виконавиця написала на своїй сторінці в Instagram.

"Напишіть, що вас надихає? Я кожен раз думаю, що життя. Ось вона і надихає! Звичайно, хочеться їй сказати: "Гей, м'якше зі мною, крихітко!"Але вона тільки посміхається у відповідь", - написала Злата.

Текст вона супроводила знімком, на якому відображена в стильному вбранні – чорному піджаку і шовкових брюках. Образ вона доповнила босоніжками на високій шпильці.

Серед інших на питання Злати відповів і учасник "Холостячки" Вінченцо Дулепа.

"Ти💜», - коротко написав він.

Огнєвіч на такий коментар поки ніяк не відреагувала, на відміну від своїх передплатниць. "Як завжди сміливий Вінченцо", - оцінили його репліку в мережі.

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