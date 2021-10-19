Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма зізнався про поповнення в родині і показав, хто з'явився у них з дружиною Лілією.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є популярним танцюристом і хореографом. Він прославився своєю участю на шоу "Танці з зірками", після чого став суддею цього проєкту. Сам танцюрист починав з балету Олени Коляденко, в якому зміг проявити свій талант. Також у хореографа є дружина - Лілія.

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі він разом зі своєю дружиною Лілією ямою показує, хто додався до їх сім'ї. У них на руках щеня пушона.

"Я впирався два роки, але вони були в більшості... Ні, я люблю собак, але з нашим графіком був упевнений, що це неможливо.



А потім згадав, що життя одне, вирішив піддатися дружині та синові й... здається тепер ми ще більше щасливі. Разом🧡



І давайте разом придумаємо їй яскраве ім'я! Ваші варіанти!",- звернувся до українців Влад Яма.

Ольга Полякова запитала у хореографа, виє собака.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Напевно дружина і син вже давно вибрали ім'я", "У вас у трьох очі схожі".

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