Півфіналістка "Голосу країни", а також суддя проекту "Співають всі" співачка Міла Нітіч (Людмила Нитичук) пограла перед камерою, змусивши фанатів завмерти від захоплення.

31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала результат своєї співпраці з однією з академій краси, передає Politeka.net.

Міла приміряла чорне мереживне бюстьє, накинувши на плечі піджак. Співачка з пишною укладкою та помітним макіяжем з акцентом на очі покрутилася перед камерою, показавши себе з кращих ракурсів. При цьому кадри вона поклала на музику - свою пісню "Загубила".

"Як просив він все забути

Як просив він не кохати

Та не можу, я не можу, серце своє заставляти



Загубила, загубила

Я до серця його стежину

Загубила, Загубила

Серця свого половину", - співала Нітіч за кадром, поки красувалася в розкішній білизні.

"Працювати з зірками велике задоволення", - підсумували її колеги по зйомці.

Зазначимо, Міла Нітіч почала стрімко підніматися по кар'єрних сходах, коли в 2008 році вирушила до Києва на проект "Караоке на Майдані". Після чого, завдяки своєму таланту і підтримці глядачів, стала учасницею телепроекту "Шанс". У 2020-му році співачка взяла участь в "Голосі країни" і стала півфіналісткою. А в 2021-му її запросили до сотні суддів талант-шоу "Співають всі".

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