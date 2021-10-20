Півфіналістка "Голосу країни", а також суддя проекту "Співають всі" співачка Міла Нітіч (Людмила Нитичук) пограла перед камерою, змусивши фанатів завмерти від захоплення.
31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" у себе в Instagram, на яких показала результат своєї співпраці з однією з академій краси, передає Politeka.net.
Міла приміряла чорне мереживне бюстьє, накинувши на плечі піджак. Співачка з пишною укладкою та помітним макіяжем з акцентом на очі покрутилася перед камерою, показавши себе з кращих ракурсів. При цьому кадри вона поклала на музику - свою пісню "Загубила".
"Як просив він все забути
Як просив він не кохати
Та не можу, я не можу, серце своє заставляти
Загубила, загубила
Я до серця його стежину
Загубила, Загубила
Серця свого половину", - співала Нітіч за кадром, поки красувалася в розкішній білизні.
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"Працювати з зірками велике задоволення", - підсумували її колеги по зйомці.
Зазначимо, Міла Нітіч почала стрімко підніматися по кар'єрних сходах, коли в 2008 році вирушила до Києва на проект "Караоке на Майдані". Після чого, завдяки своєму таланту і підтримці глядачів, стала учасницею телепроекту "Шанс". У 2020-му році співачка взяла участь в "Голосі країни" і стала півфіналісткою. А в 2021-му її запросили до сотні суддів талант-шоу "Співають всі".
Нагадаємо, Міла Нітіч з "Голосу країни" зробила гучне зізнання про участь у шоу "Співають всі"
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