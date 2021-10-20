На телеканалі СТБ відбулися зміни, популярне кулінарне шоу "Майстер Шеф" тепер транслюється на екрани після "Україна має талант" в 22:00.

Як передає Politeka.net, нещодавно на телеекранах вийшов новий 11-ий сезон кулінарного шоу "Майстер Шеф". Суддями шоу залишилися Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Нещодавно стало відомо, що через вихід нового сезону шоу "Україна має талант", кулінарне шоу "Майстер Шеф" тепер виходить на телеекрани о 22:00, що засмутило глядачів.

"А вже з 23 жовтня нові епізоди глядачі зможуть побачити за оновленим графіком – щосуботи о 22:00, відразу після випуску легендарного шоу «Україна має талант»" , - розповіли на акаунті шоу "МастерШеф".

Українці залишилися незадоволені та висловили своє обурення під одним з постів в Instagram: "поверніть в колишній час показу!!! Це ж жах так пізно показувати!"

"Переконливе прохання до продюсерів передачі й до каналу СТБ-поверніть колишній час трансляції передачі "Майстер шеф"!!!!!😡Ця програма для людей, а людям незручно пів ночі не спати, а витріщатися в екран!!", "Поверніть час трансляції передачі "Майстер Шеф" на 19:00. А для передачі "Україна має талант" знайдіть інший зручний для всіх час в ефірі телеканалу СТБ", "Поверніть час Майстер шефа, він набагато популярніший...".

Раніше повідомлялося, виліт з "Майстер Шеф" улюблениці глядачів призвело до скандалу: "Вибачте, але це вкрай нечесно"

Також, суддя "Майстер Шеф" Мартиновська блиснула пружним "горішком" в купальнику: нескромне фото

Politeka розповідала, Хіменес-Браво показав жінку у своєму будинку і повідомив про найважливішу подію: "Я дуже щасливий"