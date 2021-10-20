Дружина відомого хореографа і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями Лілія показала малятко і приймає привітання з поповненням в сім'ї.

Як передає Politeka.net, Влад Яма є відомим хореографом і суддею популярного шоу "Танці з зірками". У 2007-му році він познайомився з Лілією, і вже 14 років вони в шлюбі.

Так, цього разу Лілія Яма опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі вона обіймає свого чоловіка і нового члена сім'ї - цуценя. Подружжя прийняло рішення взяти таку відповідальність і взяти поповнення в сім'ю.

"Знайомтеся, наша шладкая дівчинка.💞🥰🙏



Неймовірно ніжна, добра, розумна з найкращого розплідника. Спасибі за виховану і чуйну дівчинку.🙏🥰

Вона підкорила наші серця.



Давайте разом придумаємо їй ім'я.🤗 🤩Ваші варіанти...", - запитала Лілія Яма.

Шанувальники залишили безліч привітань сім'ї: "Ну що за солодка Булка", "Вона справжня Кнопочка", "Вітаю кумушка 😍 💋 ️це було не просте рішення 😅 нехай це пухнасте диво, радує вас", "Боже яка хороша 😍 запитайте у синочка дітки відчувають як потрібно назвати🥰", "Вона схожа на рафаелку", "Які ж ви молодці, що взяли песеля"

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