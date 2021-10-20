Відома модель, починаюча співачка і внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко розповіла деталь про життя зі своїм нареченим-мільйонером зі списку Forbes Денисом Жадановим.

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є популярною моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Вже рік вона у відносинах з відомим бізнесменом Денисом Жадановим.

Так, цього разу Соня Євдокименко опублікувала нову сторіз на своїй сторінці в Instagram. Модель часто спілкується з шанувальниками в соціальних мережах і відповідає на їхні запитання. У внучки Ротару запитали, якою мовою вона розмовляє зі своїм нареченим Денисом Жадановим.

"Російською та англійською", - поділилася Соня Євдокименко.

Нагадаємо, що вже як рік онука Ротару зустрічається з Денисом Жадановим з американського списку Forbes. У 2018-му році він потрапив до списку "Топ-30 підприємців молодше 30 років". Також варто відзначити, що зараз бізнесменові 31 рік, і він родом з Одеси.

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