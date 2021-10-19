У мережі опублікували фото Кейт Міддлтон і Меган Маркл з розпущеним волоссям, і вирішують, хто з них краше.

Як передає Politeka.net, дружину принца Вільяма Кейт Міддлтон і принца Гарррі - Меган Маркл постійно порівнюють в соціальних мережах. Як відомо, між ними раніше виникали конфлікти.

Так, цього разу на одному з фан-акаунтів королівської сім'ї поділилися новою публікацією. На фото-колажі-герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, дружина Вільяма і актриса Меган Маркл, яка є дружиною принца Гаррі

Шанувальники залишили безліч коментарів: "давайте перестанемо їх порівнювати!", "Вони обидві красиві жінки", "Обидві виглядають чудово", "Ні конкурсу, Кейт Міддлтон назавжди!", "Ніякого порівняння! Катя красива всередині і зовні!", "Меган виглядає свіжіше", "І красива жінка, і я заздрю їх чудовим волоссям", "Краще виглядає на здоровому волоссі Меган", "Те ж саме, але Кейт справжня", "Вони обидва красиві, і я впевнений, що Діана, принцеса Уельська, схвалила б вибір обох своїх синів. Будьте ласкаві, хлопці!".

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