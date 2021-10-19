Нова ведуча "Орел і Решка" Мішель Андраде показала, як проводила романтичну вечерю в Швеції, а також розповіла про свої бажання.
Як пише Politeka.net, Мішель Андраде стала успішною вітчизняною артисткою, яку продюсує Потап (Олексій Потапенко). Зірка нещодавно стала новою ведучою шоу про подорожі "Орлел і Решка" разом із зірковим гумористом Кирилом Машаковим. Не забуває Мішель і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових сторіс Андраде показала, як проходив романтичний вечір у Швеції. Мішель щось готувала з рукою в гіпсі, а на столі можна побачити свічку.
"Моя романтична вечеря в Швеції", - підписала фото Мішель.
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"Про що говорить мій погляд", - запропонувала вгадати Андраде.
"Щас би шавуху", - припустив один з фанатів.
"Не-а. не їм шаурму. Віддаю перевагу білу рибу, овочі на гриль", - написала Андраде.
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