Відомий хореограф та танцюрист Максим Чмерковський, який замінив у суддівському кріслі покійного Григорія Чапкіса на шоу "Танці з зірками", розгубився на фотосесії поряд із Настею Каменських.
Як пише Politeka.net, 41-річний чемпіон із латинських танців Максим Чмерковський, який більше відомий українцям як герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк", став суддею нового сезону "Танців з зірками" замість покійного Григорія Чапкіса.
Так, Чмерковський разом із Катериною Кухар та Владом Ямою оцінюють виступи учасників, у кожному ефірі до них приєднується запрошений четвертий суддя. Цього разу, крісло зайняла відома співачка Настя Каменських.
У своєму Instagram Катерина Кухар показала кадри із фотосесії у знімальному павільйоні. Прима-балерина позувала разом із Владом Ямою, а Максим Чмерковський намагався сфотографуватися із Каменських. Хореограф трохи розгубився, довго не міг зайняти необхідну позу та шукав правильний ракурс.
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Як бачимо на ефір чоловіки одягнули класичні костюми, Катерина Кухар вибрала ніжну сукню з квітками та відкритими плечима, а Каменських одягнула розкішне довге червоне плаття із глибоким вирізом.
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