Відомий хореограф та танцюрист Максим Чмерковський, який замінив у суддівському кріслі покійного Григорія Чапкіса на шоу "Танці з зірками", розгубився на фотосесії поряд із Настею Каменських.

Як пише Politeka.net, 41-річний чемпіон із латинських танців Максим Чмерковський, який більше відомий українцям як герой першого сезону реаліті-шоу "Холостяк", став суддею нового сезону "Танців з зірками" замість покійного Григорія Чапкіса.

Так, Чмерковський разом із Катериною Кухар та Владом Ямою оцінюють виступи учасників, у кожному ефірі до них приєднується запрошений четвертий суддя. Цього разу, крісло зайняла відома співачка Настя Каменських.

У своєму Instagram Катерина Кухар показала кадри із фотосесії у знімальному павільйоні. Прима-балерина позувала разом із Владом Ямою, а Максим Чмерковський намагався сфотографуватися із Каменських. Хореограф трохи розгубився, довго не міг зайняти необхідну позу та шукав правильний ракурс.

Як бачимо на ефір чоловіки одягнули класичні костюми, Катерина Кухар вибрала ніжну сукню з квітками та відкритими плечима, а Каменських одягнула розкішне довге червоне плаття із глибоким вирізом.

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