Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако, Даша Ставнича розповіла, як їй зробили пропозицію руки і серця.

Як передає Politeka.net, Даша Ставнича є екс-учасницею 11 сезону шоу "Холостяк". Як відомо, вона вибула після того, як "Холостяк" Михайло Заливако познайомив обраницю зі своєю сім'єю. Він це аргументував тим, що вона поводилася досить закрито і йому це не сподобалося.

Так, цього разу Даша Ставнича опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Вона часто спілкується з шанувальниками у своїх соціальних мережах і відповідає на питання, які вони задають. У неї запитали, як би вона хотіла, щоб їй зробили пропозицію.

"Раніше я ніколи про це не говорила, але мені робили вже один раз пропозицію. Це було просто неймовірно, але нічого з цього не вийшло. І якщо чесно, то я проти цих шлюбів, заміжжя, я туди не хочу", - зізналася учасниця "Холостяка".

"Я на даному етапі проти! Я хочу пожити для себе, мені важлива свобода. Тому ми з Юрей домовилися, що коли буду готова, я зроблю пропозицію йому", - підсумувала Даша Ставнича.

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