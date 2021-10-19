Українська актриса Олена Кравець, покинувши навесні сцену "Квартал 95", спробувала свої сили в якості телеведучої, а тепер знову поміняла місце роботи.

44-річна зірка "Жіночого кварталу" зважилася знятися в повнометражному фільмі. Про це йдеться в новому пості на її фан-сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Так, фільм за участю Кравець називається "Велика прогулянка" - картина стане дебютом не тільки для Олени, але й для гумориста Юрія Ткача - вони обидва виконають головні ролі в цій сімейній комедії.

"Мене запросили в кіно, і я вирішила сказати цій пригоді "так", адже це моя перша головна роль в повному метрі. Зйомки фільму кардинально відрізняються від зйомок телевізійних проектів: різні жанри, різні люди, різний контекст і, в цілому, інший стан для мене як для актриси. Однак, мені дуже подобається команда, з якою я працюю: це і Юра Ткач, і Іра Гатун, з якими ми вже були на одній сцені, і Андрій Ісаєнко, і Олег Зборовський, з якими ми познайомилися на знімальному майданчику", - процитували в пості Кравець.

Користувачі в передчутті: "Добре, що сказала так🙌, буде круто❤️"; "Вауууу круто 😉".

Відзначимо, фільм вийде на екрани вже в наступному році та розповість історію двох абсолютно різних сімей.

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