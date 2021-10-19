Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який не так давно провів робочу відпустку в Канаді, розповів про зворушливу і важливу подію у своєму житті.

Довгий час Ектор не розповідав деталей життя і не говорив про сім'ю, вважаючи за краще зберігати якусь дистанцію. Але останнім часом чоловік став більш відвертий з публікою і почав відкривати завіси таємниці.

Цього разу він розбурхав знімками з аеропорту, куди відправився спеціально для найважливішої і зворушливої зустрічі. Як виявилося, вперше за вісім років мама Ектора вирішила прилетіти в Україну, щоб побачити, як живе її син.

Незважаючи на всі складнощі, жінка витримала 20 годин поїздки з Колумбії.

"Мама не була в Україні вісім років. У суботи я зустрічав її з аеропорту і хочу поділитися цією радісною подією. Це було дуже хвилююче. У цей момент я відчув себе найщасливішим у Всесвіті. У мене не було слів, щоб висловити емоції» - висловився Ектор.

Раніше ми писали, що ресторатор вперше за довгий час вирішив приїхати до себе додому в Канаду. Практично кожен день ресторатор в своєму Instagram показує, як проводить час з друзями і найріднішими людьми.

У новому сторіс Ектор похвалився проведенням часу з жінкою і розповів про важливу подію у своєму житті. Як виявилося, в гості до Хіменесу-Браво приїхала його мама.

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