Співак Дан Балан, екс-тренер "Голосу країни", якому зовсім недавно приписували роман з Тіною Кароль, розбурхав фото з іншою красунею-блондинкою.

Так, фанати молдавського артиста вирішили згадати часи десятирічної давності і опублікували в Instagram архівне фото, на якому він постав в обнімку з екс-ВІА Грою Вірою Брежнєвою, передає Politeka.net.

Як відомо, Брежнєва і Балан випустили в 2012 році спільний хіт "Пелюстками сліз".

Кадр з кліпу

"Спробую і увійду в твою любов, немов кров ❤️", - у підписі рядок з цієї пісні.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі, не розібравшись, подумали, що це свіже фото, і висловили своє розчарування, мовляв, Дан зраджує своїм принципам і закрутив роман із заміжньою панянкою (Віра заміжня за музичним продюсером Костянтином Меладзе).

"яка вони супер пара була б: 🙌 🔥 👏 😍шкода: що вони не разом😢"

"Красиві!!! ❤️"

"Автостопом прямо до серця доберуся 😍"

"Ой, ностальгія😍❤️"

"Дан ти ж говорив, що з заміжньою ні-ні... Ех, Дан, а ми всі вірили..."

"Розчарував"

У тому ж 2012 році Балан в одному з інтерв'ю зізнавався, що не будь Брежнєва заміжня, між ним міг би спалахнути роман, а так - зв'язок з "чужими" жінками для співака табу.

Нагадаємо, мама Дана Балана з розпущеним волоссям дала новий привід порівнювати себе з Кароль

Як повідомляла Politeka, бабуся Дана Балана не змогла стримати сліз, прочитавши коментарі в мережі

Також Politeka писала, що Дан Балан у всьому чорному убив серця фанаток поруч з Кароль на новому кадрі