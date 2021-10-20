Співак Дан Балан, екс-тренер "Голосу країни", якому зовсім недавно приписували роман з Тіною Кароль, розбурхав фото з іншою красунею-блондинкою.
Так, фанати молдавського артиста вирішили згадати часи десятирічної давності і опублікували в Instagram архівне фото, на якому він постав в обнімку з екс-ВІА Грою Вірою Брежнєвою, передає Politeka.net.
Як відомо, Брежнєва і Балан випустили в 2012 році спільний хіт "Пелюстками сліз".
Кадр з кліпу
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Потап показав їх з Каменських особняк по сусідству з Осадчою і зробив зізнання: "Нам так шкода..."
"Спробую і увійду в твою любов, немов кров ❤️", - у підписі рядок з цієї пісні.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі, не розібравшись, подумали, що це свіже фото, і висловили своє розчарування, мовляв, Дан зраджує своїм принципам і закрутив роман із заміжньою панянкою (Віра заміжня за музичним продюсером Костянтином Меладзе).
"яка вони супер пара була б: 🙌 🔥 👏 😍шкода: що вони не разом😢"
"Красиві!!! ❤️"
"Автостопом прямо до серця доберуся 😍"
"Ой, ностальгія😍❤️"
"Дан ти ж говорив, що з заміжньою ні-ні... Ех, Дан, а ми всі вірили..."
"Розчарував"
У тому ж 2012 році Балан в одному з інтерв'ю зізнавався, що не будь Брежнєва заміжня, між ним міг би спалахнути роман, а так - зв'язок з "чужими" жінками для співака табу.
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