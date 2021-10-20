Гуморист і актор "Дизель шоу" Євген Сморигін розповів в інтерв'ю для" Зіркового шляху", що сталося з ним, коли катався на велосипеді.

Як пише Politeka.net, Євген Сморигін є успішним українським актором, почавши свою кар'єру в гуморі з команди КВК"ПП". Зараз гуморист грає в "Дизель шоу", а також знімається у фільмах. Сморигін встиг засвітиться в багатьох фільмах і продовжує працювати.

У новому Інтерв'ю, яке Євген дав для "Зіркового шляху", актор розповів, як катався на велосипеді.

"Їду, літо, і їде Ікарус паралельно мені. Він переповнений був. Дуже багато людей, було може п'ять вечора, з роботи їхали. І він їде 20-30 км/ год, а для мене (на велосипеді, - прим. ред.), це ууух. І люди дивляться. А я їду, їду і тут на цій швидкості автобус повертає. І щось бух-бух-бух. Відкриваю очі, ось тут ось Ікарус (зверху актора, - прим. ред.), дно ікарусу. Я дивлюся, ось тут ось слід від протектора (на одязі, - прим. ред.) від Ікаруса. Виходить, я впав і ось так ось проїхало колесо вздовж мого тіла. І я в сім років усвідомлював в перший раз, що це ж я міг... Настільки близько був від смерті. Ого, як швидко все може закінчиться", - розповів Євген.

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